شاهد.. هل يوجه ترامب ضربة عسكرية لإيران.. متخصص يكشف مفاجأة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › شاهد.. هل يوجه ترامب ضربة عسكرية لإيران.. متخصص يكشف مفاجأة

صورة الخبر: ترامب
ترامب

قال الدكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، إن أستبعد أن توجه أمريكا ضربة عسكرية لإيران، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران بامتلاك سلاحا نوويا.

وأضاف أبو النور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن لا يوجد توافق أمريكي داخلي على توجيه ضربة عسكرية لمفاعل إيران.

وأكد رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، أن المفاعل الإيراني نظنز من أخطر وأهم المفاعلات في إيران، لافتا إلى أن ضرب مفاعل أبوشهر الإيراني خطر للغاية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد.. هل يوجه ترامب ضربة عسكرية لإيران.. متخصص يكشف مفاجأة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
153

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager