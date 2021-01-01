شاهد.. هل يوجه ترامب ضربة عسكرية لإيران.. متخصص يكشف مفاجأة



ترامب ترامب

قال الدكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، إن أستبعد أن توجه أمريكا ضربة عسكرية لإيران، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران بامتلاك سلاحا نوويا.



وأضاف أبو النور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن لا يوجد توافق أمريكي داخلي على توجيه ضربة عسكرية لمفاعل إيران.



وأكد رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، أن المفاعل الإيراني نظنز من أخطر وأهم المفاعلات في إيران، لافتا إلى أن ضرب مفاعل أبوشهر الإيراني خطر للغاية.

