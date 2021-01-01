بدءا من السبت.. تفعيل غرامات عدم ارتداء الكمامة داخل المترو

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ارتداء الكمامة

قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إنه بداية من يوم السبت لن يسمح لأى مواطن بالدخول بدون كمامة.

وأضاف متحدث المترو خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هناك أكمنة ثابتة ومتحركة لمتابعة المواطنين و التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

ولفت المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق إلى أن المنافذ المتواجدة داخل المترو يوجد بها كمامات سعر الكمامة ثلاثة جنيهات.

وأشار إلى أن هناك بعض الأشخاص يقومون بخلع الكمامة داخل المترو، ولذلك سيكون هناك فريق لرصد أى شخص يقف بدون كمامة.

وأوضح أن أى شخص يستقل القطار بدون كمامة يوقع عليه غرامة مالية تصل لـ 4000 جنيه.

المصدر: elbalad

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