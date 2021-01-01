قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إنه بداية من يوم السبت لن يسمح لأى مواطن بالدخول بدون كمامة.
وأضاف متحدث المترو خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، أن هناك أكمنة ثابتة ومتحركة لمتابعة المواطنين و التزامهم بالإجراءات الاحترازية.
ولفت المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق إلى أن المنافذ المتواجدة داخل المترو يوجد بها كمامات سعر الكمامة ثلاثة جنيهات.
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التعليقات على بدءا من السبت.. تفعيل غرامات عدم ارتداء الكمامة داخل المترو
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