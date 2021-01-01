مصر.. لواء شرطة يضحي بنفسه وينقذ المئات من الموت

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اللواء عسر

توفي لواء في الشرطة المصرية يدعى ياسر عسر بنفسه أثناء إنقاذ المئات من حريق كبير داخل محطة مترو مسرة في شبرا مصر، القريبة من رمسيس.

وكشفت التحقيقات والتحريات والمعاينة أن اللواء عسر كان في عمله، حين تلقى معلومة من أحد مساعديه بنشوب حريق في غرفة بمحطة مترو مسرة، وانطلق للسيطرة على الحريق.

وقال مصدر أمني إنه تم نقل جثمان إلى المستشفى، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

اللواء المصري
وعم الحزن في قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بعد وفاة اللواء ياسر عسر ، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذى استشهد خلال قيامه بمهام عمله، ومشاركته فى فحص حريق داخل محطة مترو مسرة، وسقوطه داخل الهواية خلال محاولاته مساعدة رجال الحماية المدنية لإخماد الحريق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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