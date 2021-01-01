بيان عاجل من الخارجية الأمريكية حيال الحرب في إثيوبيا



الحرب في إثيوبيا الحرب في إثيوبيا

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أطراف الصراع في إثيوبيا إلى وقف التصعيد فورًا.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "ندين بشدة هجوم جبهة التحرير في تيجراي على إريتريا ومحاولة تدويل الصراع".



وأضاف "ندعو جبهة تحرير تيجراي والسلطات الإثيوبية لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد وإحلال السلام وحماية المدنيين".

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وحذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أزمة إنسانية منتظرة جراء القتال الدائر عند الحدود بين إثيوبيا والسودان، في إقليم تيجراي الإثيوبي.وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 27 ألف لاجئ فروا حتى الآن من النزاع في إثيوبيا.وفي وقت سابق، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء قتل المدنيين في إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا وحذرت من تحول التوترات الأثنية والاشتباكات هناك إلى أعمال "إبادة جماعية".وحذرت الأمم المتحدة من نزوح ملايين الإثيوبيين بسبب الصراع المتصاعد في إقليم تيجراي، خاصة مع إعلان الحكومة لحالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، ما يعني مخاوف من منع الغذاء والمساعدات.وقالت الأمم المتحدة إن 9 ملايين من سكان تيجراي مهددون بالنزوح ويواجهون خطر الجوع والقتل، بسبب التصعيد الأخير.