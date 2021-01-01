شن الإعلامي احمد موسى، هجوما على إيران، مؤكدًا أنها بلد يدعم الإرهاب، وسبب كبير للخراب في أماكن عدة.
وقال أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم، الثلاثاء، إن إيران تستضيف قيادات إرهابية مصرية وغير مصرية على أراضيها، موضحا أنها تطلق اسم قاتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات على أحد الشوارع في طهران بإيران.
وأكد أحمد موسى، أنه يوجد في المفاعل سالف الذكر 7 آلاف جهاز طرد مركزي، وينتج السلاح النووي، وإيران ذكرت أنها في الطريق لإنتاج السلاح النووي.
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التعليقات على أحمد موسى: إيران تستضيف قيادات إرهابية مصرية على أراضيها
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