خصص أحد المتاجر اليابانية روبوتا للتأكد من التزام الزبائن بوضع أقنعة الوجه، بينما تستعد الدولة لموجة محتملة من فيروس كورونا، ويسمى الروبوت "Robovie" وطوره المعهد الدولي لبحوث الاتصالات المتقدمة في كيوتو، وهو قادر على تحديد الأشخاص غير المرتدين للأقنعة، ويطلب منهم بشكل مهذب أن يغطوا وجوههم.
بدأت تجربة Robovie الأسبوع الماضي في متجر نادي سيريزو أوساكا، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية الشهر الحالى، والذى يمكنه التدخل لتنظيم عملية التباعد الاجتماعى داخل المتجر أثناء الوقوف فى طابور الدفع، وفقا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
ويأمل مطورو Robovieالذين يقفون وراء مجموعة من الابتكارات الروبوتية، أن تقلل التجربة من التلامس الوثيق بين المتسوقين والموظفين، بالإضافة إلى أنهم يعتقدون أن معظم الناس سيشعرون بإحراج أقل عندما يطلب منهم تغطية وجوههم من قبل روبوت بدلا من أى بشرى.
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التعليقات على متجر يابانى يخصص "روبوت" لمراقبة ارتداء الكمامات.. صور
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