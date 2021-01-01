أعلنت مجموعة "أريان إسباس" عن فشل مهمة الصاروخ الأوروبي الفضائي "فيغا"، الذي أُطلق ليل الإثنين من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية.
وقالت المجموعة إن الصاروخ فيغا، الذي أطلق في مهمة لوضع قمرين صناعيين أوروبيين في المدار، أصيب بـ"خلل" في "مساره" بعد 8 دقائق من إطلاقه، الأمر الذي أدى إلى فشل المهمة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، ستيفان إزراييل، إن الصاروخ الذي أقلع من القاعدة الفضائية في كورو في تمام الساعة 01:52 صباح الثلاثاء (بتوقيت غرينيتش) واجه بعد 8 دقائق "خللا" بسبب "انحراف في مساره"، مؤكدا أن "المهمة ضاعت" والاتصال انقطع بالصاروخ كما بالقمرين الصناعيين الموجودين على متنه.
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التعليقات على خلل بالمسار يطيح مهمة الصاروخ الأوروبي "فيغا" الفضائي
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