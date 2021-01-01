اعتادت أودي كل سنة إطلاق عدة نماذج من السيارات لتلفت أنظار فئة الشباب ومحبي المركبات المميزة، ولهذه الغاية أعلنت السنة أيضا عن نموذجها الجديد من Q2.
وأكثر ما يميز النموذج "S" الجديد من هذه السيارات هو البساطة في التصميم واللمسة التي تمنح السيارة طابع الرياضية والقوة بنفس الوقت.
وخارجيا حصلت هذه المركبة على هيكل كروس أوفر متوسط الحجم مزين بشبك أمامي عريض ومصابيح مميزة يمنحانها طابعا هجوميا بعض الشيء، أما قمرتها فتميزت بمقاعد جلدية رياضية ومقود رياضي أيضا، وتصميم فريد لمقبض ناقل السرعة إضافة إلى العديد من العناصر التي غطيت بالكروم وألياف الكربون.
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التعليقات على أودي تخطف الأنظار بسيارة شبابية قوية
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