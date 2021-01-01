

تعرف على أخر التغييرات بأسعار الأوفر برايس على السيارات في السوق المصري تعرف على أخر التغييرات بأسعار الأوفر برايس على السيارات في السوق المصري

أصبحت ظاهرة الأوفر برايس بمثابة ظاهرة هامة يتابعها الكثيرين من المهتمين بحالة سوق السيارات المصري عن كثب، وذلك لمعرفة التغيرات الغير رسمية التي تطرأ على أسعار السيارات أولا بأول، ومؤخرا رصد موقع جريدة المال حدوث تغيير في أسعار عدة سيارات أصابتهم هذه الظاهرة خلال الفترة الماضية، حيث كانت هذه التغييرات كالتالي:



سيارات شهدت هبوط في سعر الأوفر برايس:



هيونداي توسان:

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- هبوط سعر الأوفر برايس ليتراوح من 5 إلى 15 ألف جنيه بدلا من 25 ألف جنيه.MG RX5:- هبوط سعر الأوفر برايس ليتراوح من 12 إلى 15 ألف جنيه بدلا من 19 ألف جنيه.أوبل أسترا:- هبوط سعر الأوفر برايس ليصبح 14 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه.هيونداي أكسنت RB:- هبوط سعر الأوفر برايس ليتراوح من 12 إلى 15 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه.شيفروليه كابتيفا:- هبوط سعر الأوفر برايس ليصبح 8000 جنيه بدلا من 15 ألف جنيه.نيسان قشقاي:- هبوط سعر الأوفر برايس ليصبح 15 ألف جنيه بدلا من 25 ألف جنيه.سيارات انضمت للظاهرة أو شهدت زيادة في سعر الأوفر برايس:سكودا أوكتافيا الجديدة:- سعر الأوفر برايس 25 ألف جنيه على كل الفئات.سكودا كاروك:- سعر الأوفر برايس من 10 إلى 15 ألف جنيه على كل الفئات.سكودا سوبرب:- سعر الأوفر برايس من 5 إلى 10 ألاف جنيه على كل الفئات.MG5:- سعر الأوفر برايس من 10 إلى 12 ألف جنيه على كل الفئات.كيا جراند سيراتو:- سعر الأوفر برايس من 5 إلى 10 ألاف جنيه على الفئات الأولى والثانية.