

قبل أيام من انتهاء مُهلة تركيبه.. كل ما تريد معرفته عن الملصق الإلكتروني قبل أيام من انتهاء مُهلة تركيبه.. كل ما تريد معرفته عن الملصق الإلكتروني

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء مُهلة تركيب الملصق الإلكتروني التي أعلنت وزارة الداخلية عن مد فترة تركيبه لجميع أنواع المركبات حتى 21 نوفمبر الجاري، وذلك تيسيرًا على المواطنين، يرصد "عالم السيارات" كل ما تريد معرفته عن الملصق الإلكتروني، وعقوبة عدم تركيبه.



-يتم تثبيت الملصق الإلكتروني على الزجاج الأمامي للمركبة، وهو عبارة عن شريحة RFID مدون عليها بيانات السيارة، وتساعد إدارات المرور على تحديد هوية سائق المركبة من خلال موجات الراديو.



-يحذر نزع الملصق الإلكتروني بعد تركيبه من قِبل المرور، حيث إنه بتلف في حال التخلص منه.

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-يتم تركيب الملصق الإلكتروني داخل الإدارة المرورية التابع لها المركبة، وذلك من خلال فنيين متخصصين.- عند تجديد تراخيص تسيير المركبة، يتم تركيب ملصق إلكتروني جديد، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له بعد التركيب.- يُحدد للملصق تاريخ انتهاء ترخيص المركبة وذلك وفقًا للون الملصق والعلامات الموجودة عليه.-لا يجوز السير بالمركبة بدون الملصق الإلكتروني.- ووفقًا لما أعلنه مسؤولون بوزارة الداخلية، فإن عقوبة "الامتناع عن تركيب الملصق الإلكتروني أو محاولة إتلافه أو إخفائه أو التأثير عليه بما يفقد صلاحيته"، حسب جرائم الفئة (ج) وفقًا لقانون المرور، خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه مصري، أو أحدهما.-تتمكن وزارة الداخلية المصرية من رصد المخالفات بسهولة عند تركيب الملصق الإلكتروني على كافة المركبات، الأمر الذي يحد من سرقة السيارات، وارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها.-يمكن لإدارة المرور رصد أماكن السير المزدحمة، ومن ثمّ حل المشاكل المرورية.