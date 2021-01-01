

شاهد: امنع تراكم بخار الماء على زجاج سيارتك باستخدام حبة بطاطس شاهد: امنع تراكم بخار الماء على زجاج سيارتك باستخدام حبة بطاطس

مع سقوط الأمطار بشكل غزير في الآونة الأخيرة، قد يصادف كثير من سائقي السيارات مشكلة بسبب تراكم بخار الماء على الزجاج الداخلي للسيارة عند غلق نوافذ السيارة بالكامل أثناء القيادة، لكن هذه المشكلة يمكن تفاديها باستخدام شيء سهل وبسيط جدا، وهو حبة بطاطس صغيرة.



وبقطع حبة البطاطس إلى نصفين ومسح بها زجاج السيارة من الداخل بالكامل، حيث تعمل المواد الموجودة بحبة البطاطس على مع تراكم بخار الماء على الزجاج، وبالتالي لا تتكون أي شبورة على زجاج السيارة.



كذلك يمكن استخدام حبة البطاطس ومسحها على الزجاج الأمامي للسيارة وأيضا نوافذ السيارة من الخارج، وذلك في حالات المطر الغزير الذي قد يعيق الرؤية أمام السائق أو الركاب من رؤية الطريق خارج السيارة.

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