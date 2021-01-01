

الحق فرصتك في الشراء الآن.. انخفاض أسعار الذهب (تفاصيل) الحق فرصتك في الشراء الآن.. انخفاض أسعار الذهب (تفاصيل)

انخفضت أسعار الذهب بمقدار 5 جنيهات، مع دباية تعاملات السوق المحلى، حيث تراجع عيار 21 الأكثر رواجًا في الصاغة المحلية، ليصبح 818 جنيه للجرام الواحد.



وأكد أمير رزق عضو شعبة الجواهرجية، لـ«المصرى اليوم» ان هناك تراجع في السوق العالمى، وان سعر الاوقية، اصبح ب1880 دولارا، وعيار 24 بلغ 937 جنيه للجرام الواحد، وعيار 21 بـ818 جنيه للجرام الواحد، وعيار 17 أصبح بـ 702 جنيه للجرام الواحد، وجنيه الذهب أبح ب6500 جنيه.



وأضاف رزق ان من المتوقع ان يحدث تراجع كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إعلان إحدى الشركات، عن انتاج لقاح كورونا، وان نتائج التجارب كانت إيجابية، وقرب عملية الحصول على موافقة من منظمةالصحة العالمية، على انتاج اللقاح ثم توزيعه على مستوى العالم.