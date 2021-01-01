أعاد المعهد القومي لعلوم البحار في السويس، سلحفاة نادرة لمياه خليج السويس، بعدما تواصل مع المعهد تاجر أسماك بالمحافظة كان اشتراها من أحد الصيادين، حيث تم إعادتها إلى مكان أمن يضمن سلامتها حتي لا تقع مرة أخرى في شباك الصيادين.
قال الدكتور أحمد عبدالحليم، مدير فرع المعهد بخليج السويس، إن تاجر الأسماك محمود نجم تواصل مع المعهد، واحضر سلحفاة كبيرة الحجم «الترسة الخضراء» وهي مهددة بالانقراض، وطلب فحصها ومعاونته في إطلاق سراحها إلى منطقة آمنة.
وأضاف مدير المعهد في تصريحات صحفية، أنه شكل لجنة من الباحثين بالفرع، وفحصوا السلحفاة وقياس طولها، وعقب الاطمئنان عليها وسلامتها من الجروح تم إطلاقها في المياه للعودة إلى بيئتها.
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التعليقات على تاجر أسماك اشتراها من صياد.. «علوم البحار بالسويس» يعيد «الترسة الخضراء» للبحر
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