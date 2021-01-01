

الجمبري.. فوائد صحية متميزة الجمبري.. فوائد صحية متميزة

الجمبري من المأكولات البحرية المفضلة في جميع أنحاء العالم، فله مذاق مختلف، وغني بالعناصر الغذائية الهامة المفيدة للصحة وللجسم.



فوائد الجمبري الصحية

مقاومة السرطان

الجمبري يحتوي على السيلينيوم والذي يعد من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على محاربة الجذور الحرة التي تهاجم خلايا الجسم.



ومن فوائد الروبيان أنه يساعد السلينيوم على تنشيط الأنزيمات التي تقاوم التعرض إلى الأمراض السرطانية، فضلا على تعزيز عمليات الأيض بالجسم، كما أنه يساعد على تعزيز الجهاز المناعي، مما يحمي الجسم من التعرض إلى الأورام.

قد يعجبك أيضا...

تعزيز الدورة الدمويةالجمبري من البحريات الغنية بفيتامين أ الذي يساعد على تطوير خلايا الدم الحمراء، فضلا على إحتواء الجمبري على فيتامين ب 12 بنسبة عالية، مما يعزز خلايا الدم الحمراء ومساعدتها إلى الوصول للحديد التي تحتاجه لنقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.فقدان الوزنالروبيان منخفض السعرات الحرارية حيث أن 85 جرام من الجمبري تحتوي على 84 سعر حراري فقط.كما أنه يحتوي على كمية قليلة من الدهون ويحتوي البروتين مما يساعد على التخلص من الوزن الزائد، وعادة ما ينصح به خبراء التغذية ضمن برنامج صحي لإنقاص الوزن.الحفاظ على صحة البشرة والشعرالجمبري يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الهامة للحماية من شيخوخة البشرة والوقاية من الإصابة بالتجاعيد وعلامات تقدم السن التي تظهر على البشرة من علامات دقيقة حيث أنه يحتوي على الكاروتينات والأستازانتين.ومن فوائد الجمبري أنه مصدر هام للأوميجا 3 والكثير من المعادن ومنها الزنك، مما يساعد في الحفاظ على صحة الشعر وحمايته من التساقط وزيادة كثافته.فوائد الجمبري للحاملقد ينصح الأطباء بالتقليل من تناول الأطعمة البحرية خلال فترة الحمل وخاصة التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق، الذي له تأثير سلبي على الجهاز العصبي للجنين، ولكن الروبيان أو الجمبري يحتوي على القليل من الزئبق ويجب الإعتدال في تناوله وعدم الإفراط به خلال فترة الحمل.السمك الدهني يحميك من فقد البصرالجمبري يحتوي على عناصر مفيدة للمرأة الحامل مثل فيتامين ب وفيتامين د والبروتين، كما أنه مصدر جيد للبوتاسيوم والماغنسيوم والحديد وهي العناصر المهمة لصحة الحامل والجنين.ومن فوائد الروبيان أنه يحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 3 اللازمة لتعزيز صحة الحامل، فضلا على المواد المضادة للأكسدة والتي تحمي من تلف الخلايا أثناء فترة الحمل.فوائد قشر الجمبريوفقا لدراسة نشرتها مجلة "SCIENCE DAILY" العلمية فقشر الجمبري يحتوي على مادة كيميائية تسمى الشيتوزان والتي تستخدم في المكملات الغذائية، وهذه المادة مفيدة للتقليل من ارتفاع الكوليسترول بالدم ومكافحة السمنة، وأشارت الدراسة إلى أن قشر الروبيان أيضا مفيد لمرضى السكري، ومرضى القلب حيث أنه يقاوم الأمراض القلبية والسكتة الدماغية.