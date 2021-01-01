

المليونيرات بيبدأوا يومهم إزاى؟ اعرف روتين الصباح لـ 9 من أشهر أغنياء العالم المليونيرات بيبدأوا يومهم إزاى؟ اعرف روتين الصباح لـ 9 من أشهر أغنياء العالم

يمكن أن يساعدك اتباع روتين صباحي محدد في تنظيم يومك بدرجة كبرة، وهذا ما يعمله مشاهير ونجوم وأغنياء العالم على حد سواء، لذا لكل منهم روتين صباحي يتبعه بشكل يومي من أجل قضاء يوم منظم وخالٍ من التعقيدات، ووفقًا لموقع "businessinsider" إليكم كيف يبدأ 9 مليارديرات في العالم صباحهم كل يوم.



أوبرا وينفري

صباح الإعلامية الأمريكية أوبرا يبدو هادئًا للغاية، ولكنه في نفس الوقت ملئ بالتفاصيل، فأول شيء تفعله عندما تستيقظ في الساعة السابعة صباحًا هو تنظيف أسنانها، قبل أخذ كلابها الخمسة في نزهة على الأقدام.



وأثناء انتظارها لتحضير الإسبريسو، تقرأ بطاقة من صندوقها "365 حقائق مجمعة"، وهو يحتوي على بطاقة لكل يوم من أيام العام مكتوب عليها عبارة، ويصنع يدويًا، وبعد ذلك، تبحث في أحد التطبيقات على هاتفها لقراءة تطبيق Bowl of Saki للتذكير بالمناسبات والمهام اليومية. بعد ذلك تحصل على وقت للتأمل، يليه ممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعة في فناء منزلها الخلفي.

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إيلون ماسكصباح إيلون ماسك رئيس شركة "سبيس إكس" ليس هادئًا مثل صباح أوبرا، ولكنه يشترك معها في الاستيقاظ في السابعة صباحًا، لكنه يبدأ في العمل فورًا. يقضي ماسك نصف ساعة في القراءة والرد على رسائل البريد الإلكتروني الهامة أثناء شرب القهوة. يقول إنه مشغول للغاية لتناول الإفطار. بعد إرسال أبنائه الخمسة إلى المدرسة، يستحم، ثم ينتقل إلى عمله، وهذا الروتين اليومي يبدو مناسبًا لشخص يعمل حتى 120 ساعة في الأسبوع.جاك دورسييقول جاك دورسي، مؤسس موقع تويتر، إنه يخرج من السرير في الخامسة صباحًا، ويمارس تمارين اليوجا والتأمل لمدة 30 دقيقة، ثم يكمل تمرينًا مدته سبع دقائق ثلاث مرات. بعد ذلك، يتناول قهوته الصباحية ثم يبدأ في العمل فورًا.وارن بافيتيحب وارن بافيت النوم. وهو مستثمر أمريكي، ورجل أعمال ويُعد من أنجح المستثمرين في العالم، ويصنف أنه سابع أغنى شخص في العالم. يقول إنه عادة ما ينام ثماني ساعات كاملة في الليلة، ويقال إنه يستيقظ في الساعة 6:45 صباحًا ويبدأ يومه في قراءة الصحف مثل Wall Street Journal و USA Today.جيف بيزوسويشاركه جيف بيزوس في تقدير النوم أيضًا، وهو رجل أعمال أمريكي ومالك لوسائل الإعلام ومستثمر عبر الإنترنت، وعن نومه يقول إنه يجعله أولوية. ومع ذلك، ورد أن "بيزوس" يستيقظ بشكل طبيعي، دون الحاجة إلى "المنبه"، وأنه يحب عقد اجتماعات عالية الذكاء في الصباح قبل الغداء، ويعتقد أن التوقيت المثالي يكون في الساعة 10 صباحًا.بيل جيتسيبدأ بيل جيتس يومه بممارسة تمارين الكارديو التي تعتمد بشكل رئيسي على حرق الأكسجين وسكر الدم في الجسم لإنتاج الطاقة، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن جيتس كان يقضي ساعة على جهاز المشي أثناء مشاهدة أقراص DVD التعليمية، ويقول إنه يستمتع بحبوب Cocoa Puffs، لكن زوجته ميليندا تقول إنه لا يأكل وجبة الإفطار.سارة بلاكليلا يستطيع الكثير منا تخيل صباح بدون قهوة، لكن سارة بلاكلي تستطيع ذلك. تقول مؤسسة Spanx إنها لم تتناول فنجانًا من القهوة أبدًا. بدلاً من ذلك، تشرب عصيرًا مصنوعًا من التوت البري المجمد، والكرز الداكن، واللفت، والتمر، والقرفة، والسبانخ والكزبرة، والنعناع الطازج والليمون، والماء، والثلج، والشيا، والجوز. تحاول "بلاكلي" أيضًا الحصول على جلسة يوجا في الساعة 6:30 صباحًا قبل اصطحاب أطفالها إلى المدرسة.مارك زوكربيريظل مارك زوكربيرج وفيا لعلامته التجارية، لذا فإن أول شيء يفعله هو فحص هاتفه في السرير، وعن ذلك قال: "أول ما أفعله هو إلقاء نظرة على هاتفي. ألقي نظرة على Facebook، فمن حقك أن ترى ما يحدث في العالم، وأنا أتحقق من رسائلي. ألقي نظرة على Messenger و WhatsApp."يقول أيضًا إنه لا يحب إضاعة الوقت في اتخاذ قرارات صغيرة وهذا هو السبب في أنه يرتدي إلى حد كبير نفس الزي كل يوم.Anastasia Soareتقول أنستسيا سور وهي مؤسسة ماركة المكياج Anastasia Beverly Hills، إنها تبدأ يومها أيضًا بتصفح هاتفها عندما تستيقظ الساعة 7:00 صباحًا. وعلى ما يبدو، فإن Instagram هو أول تطبيق تتحقق منه كل صباح.لديها دائمًا فنجانين من القهوة السوداء وتأكل وجبة إفطار خفيفة أثناء الرد على رسائل البريد الإلكتروني. يأتي مدربها الشخصي إلى منزلها معظم الأيام وتتدرب لمدة ساعة. وبالطبع، لا تغادر منزلها أبدًا دون عمل حاجبيها.