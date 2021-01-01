مستشار المفتي: تطبيق الأحكام الشرعية أبسط مما نتصور ونتخيل.. فيديو



الدكتور مجدي عاشور الدكتور مجدي عاشور

أكد الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن تطبيق الأحكام الشرعية أبسط مما نتصور ونتخيل.



وقال عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، انه ينغبي علينا أن نفهم الشريعة وأحكامها أولا قبل الدخول في تطبيقها، حتى تطبق على أكمل وجه .



تطبيق الشريعة فى مصر

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن قضية تطبيق الشريعة الإسلامية مثارة منذ أوائل القرن العشرين وليست وليدة اليوم.

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وأضاف مفتى الجمهورية فى لقاء له على فضائية "الناس"، أن دار الإفتاء تلقت سؤالا فى فترة الستينيات من القرن الماضى من أحد القضاه يسأل عن حكم اللجوء للقانون الوضعى فى ظل وجود الشريعة الإسلامية والنصوص، منوها أن إثارة السؤال بصرف النظر عن السائل تشير إلى أن هناك أناسا يريدون أن يثبتوا أنه لا يوجد تطبيق للشريعة فى مصر.وأشار إلى أن البعض يقولون إن القوانين الوضعية ما هى إلا طاغوت لا يمكن الاحتكام إليه وإنما نتحاكم إلى ما أنزل الله، منوها بأن الشريعة هى الأحكام التى سنها الله وأنزلها إلى البشر عن طريق الرسل.https://www.facebook.com/watch/?v=367560531218017