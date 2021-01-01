الأعلى للآثار يعلن اكتشاف مقبرة مغلقة من 2500 سنة قبل الميلاد



اكتشاف مقبرة مغلقة من 2500 سنة اكتشاف مقبرة مغلقة من 2500 سنة

قال محمد الصعيدى، مدير المكتب العلمى بالمجلس الأعلى للآثار، إنه منذ عام 2006 بدأت فكرة الوزارة بقيادة الدكتور زاهى حواس، بإنشاء المدارس الخاصة لتعليم الأثريين المصريين، على يد الأجانب علم المصريات واثبتنا نجاح التجربة والطالب المصرى، وبعد ذلك بدأنا نعلم زملاءنا.



وأضاف الصعيدى، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أنه منذ عام 2017 كانت معظم الاكتشافات لبعثات مصرية خالصة واثبتنا اننا جديرين ان نكون على أول الطريق، مشيرًا إلى انه تم اختيار سقارة منذ عام 2018 فى مكان جبلى مرتفع عليه رديم ما يقرب من 9 متر ارتفاع.



وتابع أنه تم اكتشافات مومياوات للاله القط وبرديات للقربان وآلاف من التميمات لشكل الإله بوسطن، منوهًا انه تم اكتشاف مقبرة مغلقة من 2500 سنة قبل الميلاد، وكان بها 65 تمثال ومليئة بالنقوش.

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وأشار إلى أن المقبرة بحالة جيدة جدًا من الحفظ، إضافة إلى اكتشاف خبيئة الحيوانات المقدسة والتى استطعنا العثور على مومية جعران محنط ومومياء لنمس وأسد وثعابين وتماسيح.