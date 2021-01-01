قتلى وجرحى في انفجار قوي جنوبي إسرائيل

أفادت وسائل الإعلام المختلفة بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار قوي في مصنع للمعادن في مدينة أسدود جنوبي إسرائيل.
ووفقا لما ذكرته قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها، فإن الشرطة الإسرائيلية ترجح فرضية انفجار اسطوانات غاز في مصنع المعادن بمدينة أسدود.
وذكرت الحصيلة الأولية أن الانفجار الذي وقع في مصنع المعادن بمدينة أسدود أسفر عن وقوع قتيلين.
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