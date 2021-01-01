قتلى وجرحى في انفجار قوي جنوبي إسرائيل



انفجار قوي جنوبي إسرائيل انفجار قوي جنوبي إسرائيل

أفادت وسائل الإعلام المختلفة بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار قوي في مصنع للمعادن في مدينة أسدود جنوبي إسرائيل.



ووفقا لما ذكرته قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها، فإن الشرطة الإسرائيلية ترجح فرضية انفجار اسطوانات غاز في مصنع المعادن بمدينة أسدود.



وذكرت الحصيلة الأولية أن الانفجار الذي وقع في مصنع المعادن بمدينة أسدود أسفر عن وقوع قتيلين.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 313 حالة خطيرة.وذكرت الوزارة- في بيان، وفقا لصحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، على موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء- أن حصيلة وفيات الفيروس ارتفعت إلى 2375 حالة، بينما هناك 130 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.