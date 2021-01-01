مع ارتفاع مستويات التلوث وانتشار فيروس كورونا وحلول فصل الشتاء، بدأ الأشخاص يعانون من أعراض البرد والسعال والإنفلونزا والحمى، وتتراوح هذه الأعراض من جفاف العين وسيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع والغثيان من بين الأعراض الأخرى الأقل شيوعًا.
ومع كل تلك الأمور يحتاج الجسم لتناول الأطعمة والمشروبات الصحية لتقوية المناعة ضد الأمراض، لذلك قدم موقع "timesofindia"، عصيرا صحيا لـ علاج نزلات البرد وتقوية المناعة.
وأشار خبراء التغذية، إلى أن عصير قصب السكر متوفر بسهولة في السوق، إذا كنت لا تحب العصير، يمكنك مضغ بعض قصب السكر الخام لجني فوائده الصحية.
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التعليقات على تناوله بين الوجبات .. عصير قصب السكر يقوي المناعة ويعالج نزلات البرد
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