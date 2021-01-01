

القوات المسلحة تعرض فيديو لعبور السفن الحربية المصرية لمضيق البوسفور التركي القوات المسلحة تعرض فيديو لعبور السفن الحربية المصرية لمضيق البوسفور التركي

نشر الموقع الرسمي لـ وزارة الدفاع فيديو لعبور القطع البحرية المشاركة في تنفيذ التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك "جسر الصداقة – 3" عبر مضيق البوسفور التركي.



وغادرت قاعدة الإسكندرية البحرية عدد من القطع البحرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك "جسر الصداقة – 3" والذي ينفذ لأول مرة في البحر الأسود بين القوات البحرية لكلا البلدين لتعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة.



ونفذت القطع البحرية المصرية تشكيلات إبحار أثناء رحلتها بمسرح عمليات البحر المتوسط ، كما عبرت مضيق الدردنيل والبوسفور إستعدادًا لتنفيذ التدريب المشترك مع البحرية الروسية.

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اقرأ أيضا | بمشاركة الصاعقة.. القوات المسلحة المصرية والسودانية تنفذان التدريب الجوى «نسور النيل 1»ويمثل التدريب البحرى المشترك " جسر الصداقة - 3 " احد أهم التدريبات المشتركة بين مصر وروسيا لنقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.يأتي ذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة.