نشر الموقع الرسمي لـ وزارة الدفاع فيديو لعبور القطع البحرية المشاركة في تنفيذ التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك "جسر الصداقة – 3" عبر مضيق البوسفور التركي.
وغادرت قاعدة الإسكندرية البحرية عدد من القطع البحرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحرى المصرى الروسى المشترك "جسر الصداقة – 3" والذي ينفذ لأول مرة في البحر الأسود بين القوات البحرية لكلا البلدين لتعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة.
ونفذت القطع البحرية المصرية تشكيلات إبحار أثناء رحلتها بمسرح عمليات البحر المتوسط ، كما عبرت مضيق الدردنيل والبوسفور إستعدادًا لتنفيذ التدريب المشترك مع البحرية الروسية.
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التعليقات على القوات المسلحة تعرض فيديو لعبور السفن الحربية المصرية لمضيق البوسفور التركي
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