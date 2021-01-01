5 أطعمة وراء فرط نشاط المثانة تعرف عليها

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صورة الخبر: فرط نشاط المثانة
فرط نشاط المثانة

من الطبيعي جدًا أن يتبول الشخص ثماني مرات في اليوم إذا كنت تشرب كمية كافية من الماء. كما أنه من الطبيعي جدًا الاستيقاظ ليلًا و التبول مرة واحدة. ومع ذلك ، إذا تجاوزت هذا الحد ، فعليك ملاحظة ذلك لأنه قد يكون لديك فرط نشاط المثانة.

إليك بعض الأطعمة أو المشروبات تجعل الأعراض أسوأ وفقا لموفع برايت سايد:

1. الشوكولاتة :

محتوى الكافيين في الشوكولاتة يمكن أن يؤدي إلى الحاجة إلى الذهاب إلى الحمام كثيرًا. وذلك لأن الكافيين مدر للبول مما يعني أنه يزيد من تكرار التبول

2. الفواكه الحمضية:

يمكن أن يؤدي البرتقال والليمون والليمون إلى تفاقم أعراض بسرعة. تحتوي ثمار الحمضيات على كميات عالية من حامض الستريك ، مما قد يؤدي إلى تفاقم السيطرة على المثانة

3. البصل :

البصل النيء يمكن أن يسبب مشاكل في المثانة ويزيد من الرغبة في التبول جربى طهيها قبل تناولها لتقليل التأثير على مثانتك.

4. الأطعمة الغنية بالتوابل :

الأطعمة الغنية بالتوابل مثل الفلفل والسلطات الحارة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشكلة المثانة لديك.

فى النهاية يجب إستشارة طبيبك عن أفضل الطرق للتخفيف من مشاكل المثانة وأعراضها المزعجة.

المصدر: موفع برايت سايد

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