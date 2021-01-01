5 أطعمة وراء فرط نشاط المثانة تعرف عليها



فرط نشاط المثانة فرط نشاط المثانة

من الطبيعي جدًا أن يتبول الشخص ثماني مرات في اليوم إذا كنت تشرب كمية كافية من الماء. كما أنه من الطبيعي جدًا الاستيقاظ ليلًا و التبول مرة واحدة. ومع ذلك ، إذا تجاوزت هذا الحد ، فعليك ملاحظة ذلك لأنه قد يكون لديك فرط نشاط المثانة.



إليك بعض الأطعمة أو المشروبات تجعل الأعراض أسوأ وفقا لموفع برايت سايد:



1. الشوكولاتة :



محتوى الكافيين في الشوكولاتة يمكن أن يؤدي إلى الحاجة إلى الذهاب إلى الحمام كثيرًا. وذلك لأن الكافيين مدر للبول مما يعني أنه يزيد من تكرار التبول



2. الفواكه الحمضية:



يمكن أن يؤدي البرتقال والليمون والليمون إلى تفاقم أعراض بسرعة. تحتوي ثمار الحمضيات على كميات عالية من حامض الستريك ، مما قد يؤدي إلى تفاقم السيطرة على المثانة



3. البصل :



البصل النيء يمكن أن يسبب مشاكل في المثانة ويزيد من الرغبة في التبول جربى طهيها قبل تناولها لتقليل التأثير على مثانتك.



4. الأطعمة الغنية بالتوابل :



الأطعمة الغنية بالتوابل مثل الفلفل والسلطات الحارة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشكلة المثانة لديك.



فى النهاية يجب إستشارة طبيبك عن أفضل الطرق للتخفيف من مشاكل المثانة وأعراضها المزعجة.



