تعاني العديد من الفتيات بسبب تساقط الشعر بشكل دائم، ويفضل الكثير منهن استخدام الوصفات الطبيعية لعلاج الشعر وإطالته بشكل صحي، ويعد جوز الهند هو العلاج الأكثر شيوعًا للعديد من مشاكل البشرة لدينا ولسبب وجيه، يتغلغل هذا الزيت الخفيف الوزن بسهولة في الجذور ويكافح فقدان البروتين من الشعر لمنع تساقط الشعر، وأوراق الكاري مليئة بالأحماض الأمينية والبروتينات والبيتا كاروتين ، وكلها مفيدة لوقف تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر.
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكِ ابرز الوصفات الطبيعية لكثافة الشعر
ماذا تحتاج
نصف كوب زيت جوز الهند
حفنة من أوراق الكاري
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بجنيه واحد.. أسرع وصفة لتكثيف الشعر في المنزل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق