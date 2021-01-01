بجنيه واحد.. أسرع وصفة لتكثيف الشعر في المنزل

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وصفة لتكثيف الشعر في المنزل

تعاني العديد من الفتيات بسبب تساقط الشعر بشكل دائم، ويفضل الكثير منهن استخدام الوصفات الطبيعية لعلاج الشعر وإطالته بشكل صحي، ويعد جوز الهند هو العلاج الأكثر شيوعًا للعديد من مشاكل البشرة لدينا ولسبب وجيه، يتغلغل هذا الزيت الخفيف الوزن بسهولة في الجذور ويكافح فقدان البروتين من الشعر لمنع تساقط الشعر، وأوراق الكاري مليئة بالأحماض الأمينية والبروتينات والبيتا كاروتين ، وكلها مفيدة لوقف تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر.

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكِ ابرز الوصفات الطبيعية لكثافة الشعر

ماذا تحتاج
نصف كوب زيت جوز الهند
حفنة من أوراق الكاري

كيف تستعمل
سحق أوراق الكاري وأضفها إلى زيت جوز الهند.
نضع أوراق الكاري بزيت جوز الهند على نار عالية ونتركها تغلي.
اترك الخليط يبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة.
صفي الزيت في وعاء.
ضع الخليط على فروة رأسك وشعرك.
دلكي فروة رأسك لبضع دقائق.
اتركه لمدة 20-25 مرة أخرى من قبل.
اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد ،
ويفضل أن يكون ذلك بزيت خفيف خالٍ من الكبريتات

المصدر: boldsky

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