غير مكلفة.. طريقة تحضيرالمهلبية بطرق جديدة

من الحلويات السهلة والسريعة المهلبية يمكنك تحضيرها فى دقائق معدودة بطرق مختلفة إليك طريقة عمل مهلبية المانجو والمهلبية بالفراولة والمهلبية الفراولة واللبن والمانجو
مهلبية الفراولة للشيف أميرة شنب
مقادير مهلبية الفراولة
قطع فراولة منقوعة فى سكر
ملعقة كبيرة نشا
2 كوب لبن
سكر
فانيليا
"للتزيين"
فراولة
طريقة عمل مهلبية الفراولة
-سخني اللبن في حلة على النار ثم ضعى ملعقتين سكر و الفانيليا والفراولة .
- ذوبي النشا في كوب من الماء ثم ضعيه على النار حتى يغلي
-ضعي قطع الفراولة فى كاسات التقديم ثم المهلبية وتزين بوحدات الفراولة الكاملة.
مهلبية اللبن للشيف نجلاء الشرشابى
مقادير عمل مهلبية باللبن :
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