غير مكلفة.. طريقة تحضيرالمهلبية بطرق جديدة



طريقة تحضيرالمهلبية طريقة تحضيرالمهلبية

من الحلويات السهلة والسريعة المهلبية يمكنك تحضيرها فى دقائق معدودة بطرق مختلفة إليك طريقة عمل مهلبية المانجو والمهلبية بالفراولة والمهلبية الفراولة واللبن والمانجو



مهلبية الفراولة للشيف أميرة شنب

مقادير مهلبية الفراولة

قطع فراولة منقوعة فى سكر

ملعقة كبيرة نشا

2 كوب لبن

سكر

فانيليا

"للتزيين"

فراولة

طريقة عمل مهلبية الفراولة

-سخني اللبن في حلة على النار ثم ضعى ملعقتين سكر و الفانيليا والفراولة .

- ذوبي النشا في كوب من الماء ثم ضعيه على النار حتى يغلي

-ضعي قطع الفراولة فى كاسات التقديم ثم المهلبية وتزين بوحدات الفراولة الكاملة.



مهلبية اللبن للشيف نجلاء الشرشابى

مقادير عمل مهلبية باللبن :

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- كيلو لبن طازج.- فستق مجروش.- نشا.- ماء ورد.- 5 ملاعق سكر كبيرة.طريقة عمل مهلبية اللبن بالخطوات :- ضعي اللبن في وعاء متوسط، وسكر ونشا مع التقليب الجيد للذوبان و قومي بالتقليب الجيد حتى يصبح القوام متماسك.- قومي بصب الخليط في أطباق وضعيها في الثلاجة و قومي برش الفستق على المهلبية.مهلبية المانجو للشيف سارة بالمقادير2 معلقة كبيرة نشا.2 كوب عصير برتقال.سكر حسب الرغبة.نصف كوب ماء.نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.مهلبية المانجو للشيف سارة بالخطوات- فى وعاء على النار يضاف المانجو والسكر ويقلب جيدًا حتى الغليان.- يذاب النشا فى نص كوب ماء.- يضاف النشا المذاب إلى عصير المانجو ويضاف الفانيليا مع التقليب المستمر حتى يغلظ القوام.- يصب فى أطباق التقديم ويجمل الوجة بالزبيب وجوز الهند وتوضع فى الثلاجة حتى تبرد تمامًا.