اكتشاف مادة جديدة لتلوين الشعر بدون آثار جانبية

طور علماء من جامعة نورث وسترن نوعًا جديدًا من صبغات الشعر يمكن أن يكون أكثر صحة من صبغات الشعر الكيميائية التقليدية المعروف أنها تسبب الحساسية والتورم وزيادة خطر الإصابة بالسرطان لدى بعض الأشخاص.
في دراسة جديدة نُشرت في مجلة كيمياء المواد في أكتوبر وصف الباحثون الطريقة الجديدة المسماة الميلانين الاصطناعي ولماذا من المحتمل أن تكون أقل سمية من الأصباغ التقليدية.
نظرًا لأن الجسم ينتج الميلانين بشكل طبيعي ، يُعتقد أن الميلانين الاصطناعي له تأثير ألطف على الجسم يُعتقد أن صبغات الشعر التقليدية مسببة للسرطان وهناك 5 في المائة من الناس لديهم حساسية من صبغات الشعر.
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