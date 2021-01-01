طريقة عمل دقية خرشوف للشيف الشربيني



دقية خرشوف دقية خرشوف

لا تتقن الكثير من السيدات عمل الخرشوف في المنزل بشكل احترافي مما يضطرهن إلى عدم تناول هذا الطعام نهائيا رغم غناه بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة.



نقدم لكم مقادير دقية خرشوف:

خرشوف

لحم مفروم

أرز

بسلة

ثوم

دقيق

كزبرة خضراء

فلفل حار

بصل طماطم

زعتر

زيت عباد الشمس

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير دقية خرشوف:

* تبلي الخرشوف بملح وفلفل وتعفيرة دقيق ثم تبلي اللحم المفروم بالبهارات والملح والفلفل

قد يعجبك أيضا...

* افرمي الثوم والبصل ومعها اللحم المفروم حتى يصبح عجينة طرية ثم قومي عجينة اللحم كويرات بعدد حبات الخرشوف* احشي كل حبة بقطعة لحم وضعي عليها البسلة ثم ضعي زبدة في الحلة وادهني بها الحواف ثم رصي الخرشوف في حواف الحلة* ضعي الأرز المغسول والمصفى في قلب الحلة مع بقية البسلة ثم افرمي ثوم مع فلفل حار وطماطم وكزبرة خضراء* صبيهم على الخليط في الحلة مع مرقة حتى تغطي الأرز تماما* ضعي الحلة على النار حتى ينضج الأرز ثم قدميها مقلوبة مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.مقادير دقية خرشوفخرشوفلحم مفرومأرزبسلةثومكزبرة خضراءفلفل حاربصلطماطمدقيقزعترزيت عباد الشمسملح فلفل اسودطريقة عمل دقية خرشوف* قومي بتتبيل الخرشوف بملح وفلفل وتعفيرة دقيق ثم تبلي اللحم المفروم بالبهارات والملح والفلفل وافرمي الثوم والبصل ومعها اللحم المفروم حتى يصبح عجينة طرية ثم قومي عجينة اللحم كويرات بعدد حبات الخرشوف* احشي كل حبة بقطعة لحم وضعي عليها البسلة ثم ضعي زبدة في الحلة وادهني بها الحواف ثم رصي الخرشوف في حواف الحلة، وضعي الارز المغسول والمصفى في قلب الحلة مع بقية البسلة ثم افرمي ثوم مع فلفل حار وطماطم وكزبرة خضراء* اسكبي المرقة على الخليط في الحلة حتى تغطي الأرز تماما ثم ضعي الحلة على النار حتى ينضج الأرز ثم قدميها مقلوبة