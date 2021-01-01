أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن نادي ليفربول يدرس إمكانية بيع النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني من أجل التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.
وقالت صحيفة "تايمز" الإنجلزية،إن ليفربول مستعد لبيع أي من نجومه المهاجمين الحاليين، من أجل ضم كيليان مبابي، حتى لو تعلق الأمر بـ محمد صلاح وساديو ماني.
وتابعت الصحيفة أن الثنائي أعمارهم تبلغ ال27 عاما وهم أكبر من كيليان إمبابي لسنوات لذلك بفكر فريق ليفربول في المستقبل والتعاقد مع مبابي بدلًا منهم.
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التعليقات على من أجل عيون مبابي.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح وساديو ماني
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