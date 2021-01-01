من أجل عيون مبابي.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح وساديو ماني

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من أجل عيون مبابي.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح وساديو ماني

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن نادي ليفربول يدرس إمكانية بيع النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني من أجل التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "تايمز" الإنجلزية،إن ليفربول مستعد لبيع أي من نجومه المهاجمين الحاليين، من أجل ضم كيليان مبابي، حتى لو تعلق الأمر بـ محمد صلاح وساديو ماني.

وتابعت الصحيفة أن الثنائي أعمارهم تبلغ ال27 عاما وهم أكبر من كيليان إمبابي لسنوات لذلك بفكر فريق ليفربول في المستقبل والتعاقد مع مبابي بدلًا منهم.

يذكر أن ريال مدريد تتجه أنظاره نحو التعاقد مع اللاعب الشاب الفرنسي منذ سنوات ولكن الريدز مستعد لحسم الصفقة بالمقابل الذي يطلبه باريس سان جيرمان، لأن إدارة النادي الإنجليزي ترى بأن صفقة كيليان ستكون هي مستقبل الريدز.

المصدر: صحيفة "تايمز" الإنجلزية

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