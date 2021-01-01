الأهلي والزمالك على موعد مع مواجهة نارية بعد نهائي إفريقيا بأسبوع

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الأهلي والزمالك

أعلن اتحاد كرة القدم ، مواعيد بقية مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر وتقرر أن يلتقي الأهلي مع أبوقير للاسمدة يوم السبت 21 -11-2020 على ملعب برج العرب ، الساعة 5 مساءً.

ويلتقي الزمالك مع اف سي مصر يوم السبت 21-11-2020 باستاد السويس الجديد في الساعة 8 مساءً.

وتقام مباراتي الدور نصف النهائي في الأول من ديسمبر وتقام المباراة النهائية باستاد القاهرة في الخامس من ديسمبر المقبل .

وأصبح الأهلى والزمالك على موعد مع قمة كروية جديدة فى 5 ديسمبر المقبل حال تأهلهما إلى المباراة النهائية بعد أن حدد اتحاد الكرة الخامس من الشهر المقبل موعدا للمباراة النهائية .

ويلتقى الأهلى والزمالك معا فى المباراة النهائية لـ دوري أبطال إفريقيا 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة ، فى مباراة من المتوقع أن تكون قمة فى القوة والإثارة فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين .

المصدر: elbalad

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