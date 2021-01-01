الأهلي والزمالك على موعد مع مواجهة نارية بعد نهائي إفريقيا بأسبوع



الأهلي والزمالك الأهلي والزمالك

أعلن اتحاد كرة القدم ، مواعيد بقية مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر وتقرر أن يلتقي الأهلي مع أبوقير للاسمدة يوم السبت 21 -11-2020 على ملعب برج العرب ، الساعة 5 مساءً.



ويلتقي الزمالك مع اف سي مصر يوم السبت 21-11-2020 باستاد السويس الجديد في الساعة 8 مساءً.



وتقام مباراتي الدور نصف النهائي في الأول من ديسمبر وتقام المباراة النهائية باستاد القاهرة في الخامس من ديسمبر المقبل .

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وأصبح الأهلى والزمالك على موعد مع قمة كروية جديدة فى 5 ديسمبر المقبل حال تأهلهما إلى المباراة النهائية بعد أن حدد اتحاد الكرة الخامس من الشهر المقبل موعدا للمباراة النهائية .ويلتقى الأهلى والزمالك معا فى المباراة النهائية لـ دوري أبطال إفريقيا 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة ، فى مباراة من المتوقع أن تكون قمة فى القوة والإثارة فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين .