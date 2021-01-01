أعلن اتحاد كرة القدم ، مواعيد بقية مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر وتقرر أن يلتقي الأهلي مع أبوقير للاسمدة يوم السبت 21 -11-2020 على ملعب برج العرب ، الساعة 5 مساءً.
ويلتقي الزمالك مع اف سي مصر يوم السبت 21-11-2020 باستاد السويس الجديد في الساعة 8 مساءً.
وتقام مباراتي الدور نصف النهائي في الأول من ديسمبر وتقام المباراة النهائية باستاد القاهرة في الخامس من ديسمبر المقبل .
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التعليقات على الأهلي والزمالك على موعد مع مواجهة نارية بعد نهائي إفريقيا بأسبوع
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