يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم فى مواجهة قوية عندما يحل ضيفا على توجو غدا الثلاثاء فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية .
ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الرابعة بتوقيت توجو ، السادسة مساء بتوقيت مصر،وسيتم إذاعتها بشكل حصرى عبر قناة BEIN SPORTS 7 .
وكان الجهاز الطبي لـ منتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، أعلن سلبية المسحة التى خضعت لها بعثة المنتخب عقب نهاية مباراة توجو استعدادا للسفر لتوجو.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على موعد مباراة مصر وتوجو والقنوات الناقلة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق