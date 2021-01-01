لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على طريقة أداء امتحانات الميدتيرم بالكليات

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مضت عدة أسابيع على بدء العام الدراسى الجديد 2020-2021 بجامعة القاهرة ، وجاء وقت امتحانات الميدتيرم ولأول مرة سيتم إجراؤها فى ظل تفشي فيروس كورونا.



وفى هذا السياق نستعرض طرق امتحانات الميدتيرم فى معظم الكليات بجامعة القاهرة



- امتحانات الميدتيرم باثار القاهرة

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كشف الدكتور احمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن طريقة امتحان الطلاب للميدتيرم لـ جميع الفرق الدراسية .وقال الدكتور احمد رجب خلال تصريح خاص لصدى البلد،إن الكلية لم تحدد حتى الان طريقة خضوع الطلاب لامتحان الميدتيرم ولكن فى الاغلب سيتم عقد الامتحان أون لاين حفاظا على صحة وسلامة الطلاب من الاصابة بفيروس كورونا .واضاف عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة أنه لايوجد زيادة في المصروفات الدراسية للطلاب هذا العام، كما أنه يوجد تسهيلات للطلاب غير القادرين من خلال إدارة التكافل بالكلية، مضيفا أن الطلاب تقوم بتسديد الرسوم الدراسية وإحضار الإيصالات إلى الكلية لتقديمها لإدارة شؤون الطلاب.وأشار "رجب" إلى صدور تعليمات من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة لتسهيل إجراءات دعم الطلاب غير القادرين وسرعة إنجازها وتقديم كافة الخدمات المتاحة للطلاب من خلال ادارة رعاية الشباب بكل الكليات.- نظام امتحان الميدتيرم بتجارة القاهرةقال الدكتور محمد حسن عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إنه من المقرر إجراء امتحانات الميد تيرم بالكلية ابتداءً من يوم 28 من الشهر الجاري.وأضاف "حسن" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه سيتم إجراء جزء من الامتحانات (إلكترونيًا)، والباقي سيتم في مقر الكلية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة ومنع التجمعات.وأوضح ، أنه يتم تسديد المصروفات الدراسية إلكترونيا من خلال الخدمات التي أتاحتها الجامعة مثل خدمة (فوري)، مشيرًا إلى أن سداد المصروفات متاح طوال الفصل الدراسي الأول، ولكن لا يتم إعلان نتيجة الطالب إلا بعد سداد المصروفات الدراسية المقررة.وأكد عميد كلية التجارة ضرورة التزام جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالإجراءات الاحترازية المقررة ومنع تجمعات الطلاب وتقسيمهم على مجموعات مراعاة للتباعد الاجتماعي، حفاظًا على صحتهم ومنع تفشي فيروس كورونا.وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، شدّد على النواب وعمداء الكليات والمعاهد، بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى مقر الكليات أو قاعات المحاضرات والمعامل دون ارتداء الكمامات، كما وجه بمنع التجمعات في ساحات الجامعة أو الكليات، وإلزام الطلاب داخل المدرج أو المعمل بارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي وألا يحرم الطالب من حضور المحاضرة مع تحويله إلى التحقيق.- نظام امتحان الميدتيرم بهندسة القاهرةكشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامععة القاهرة ، عن كيف يتم امتحان الميدتيرم لجميع الفرق الكلية .وقال الدكتور حسام عبد الفتاح خلال تصريح لصدى البلد، إن الكلية لم تحدد حتى الآن كيق سيتم التعامل مع امتحانات الميدتيرم، خاصة فى ظل وجود فيوس كورونا، ولكن هناك احتمال يكون جزء اونلاين والجزء الثانى من داخل الجامعة.جدير بالذكر أن الدكتور " حسام " قد صرح بأن الطلاب أصبحوا يعتمدون على المنصات الالكترونية الخاصة بالكلية (بلاك بورد)، والتي أطلقتها الجامعة من أجل طرح المقررات والبرامج الدراسية بجانب بنك المعرفة المصري، موضحا أنه لا يوجد كتب ورقية يستخدمها الطلاب.وأضاف حسام عبد الفتاح في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه في حال دخول موجة ثانية لفيروس كورونا فإنه سيتم اجراء الامتحانات الكترونيا من خلال منصة (جورنيه) الخاصة بالامتحانات، مضيفا أنه يوجد تشديدات على التزام الطلاب بالاجراءات الاحترازية، ولا يوجد سوى حالة اشتباه منذ بدء الدراسة وجاءت نتيجة التحليل الخاصة بها سلبية.