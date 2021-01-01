فيديو.. الرئيس السيسي يوجه تحية عسكرية لشعب مصر

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الرئيس السيسي

يحرص المصريون دائما على أن يكونوا الحائط والسد المنيع أمام مؤامرات جماعة الاخوان الإرهابية، وتحريضهم المستمر على الدولة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسى، فمع كل خطوة تأمرية تخطوها الجماعة الإرهابية ضد مصر يقف المواطنين لدعم رئيسهم، ورفض أى محاولة فاشلة يائسة من الإخوان تريد بهم العودة إلى ما كان قبل ثورة 30 يونيو، وتبقى المشروعات القومية والإنجازات التى نفذها ويشرعها فى استكمالها الرئيس صاحبة دعم المصريين له أمام الإرهاب.

ووجه الرئيس السيسى، خلال الفيديو المجمع، كلمته للمصريين: "أنا نفسى أعمل كل حاجة حلوة عشانكم"، ومصر فيها 100 مليون ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى آمنة وسالمة ومستقرة ودائما للأمام".

وفى كلمة أخرى، قال الرئيس السيسي: "أؤكد لكم من جديد أن ثقتى فى هذا الشعب ليس له حدود وأن ثقتى فى قدرته وأصالته واداركه العميق لما يجرى حوله من أحداث هى ثقة كاملة وراسخة"، ختامًا "تحية عسكرية لشعب مصر".

https://streamable.com/uch2vy

المصدر: youm7

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