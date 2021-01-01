من جديد.. مساجد ألمانيا تتلقى تهديدات بالتفجير والحرق



مرصد الأزهر الأزهر لمكافحة التطرف مرصد الأزهر الأزهر لمكافحة التطرف

يستنكر مرصد الأزهر الأزهر لمكافحة التطرف التهديدات الإرهابية ، التي تلقَّتها بعض المساجد في جمهورية ألمانيا الديمقراطية ، خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا أن ذلك السلوك العدواني يمثِّل وقودًا لإثارة الفتن، ويؤثر بالسلب على السلم والأمن داخل المجتمع الألماني.



ويلفت المرصد، إلى أن تهديد حياة المسلمين أو الاعتداء على مساجدهم -التي من المفترض أن تتمتَّع بالحماية الكاملة كحق أصيل من حقوق حرية التدين وممارسة الشعائر- قد تستغلُّه التنظيمات والجماعات المتطرفة في تبرير هجماتها الإرهابية داخل المجتمعات الغربية، كما أنها تعدُّها مادة لاستثارة العواطف معها.



ويذكِّر المرصد، بأنه قد تابع تهديدات مماثلة بداية العام الجاري؛ إذْ تلقَّى أحد المساجد في ألمانيا خطابًا يحتوي على «رصاصة» ومكتوب فيه: «لن تكونوا بأمان أبدًا»، وتوصَّلت حينها الشرطة الألمانية إلى الجاني الذي تبيَّن أنه ينتمي إلى تيار اليمين المتطرف، وقد نشر المرصد آنذاك تقريرًا مفصلًا عن تلك الجريمة.

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ويشير المرصد إلى أنه بصدد الانتهاء من إعداد كتاب بعنوان: «استهداف دور العبادة» والذي سيتم نشره في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل.