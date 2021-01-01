الصحة العالمية: من المتوقع ارتفاع المنحنى الوبائي لكورونا في مصر خلال الفترة المقبلة

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قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن مراقبة الأرقام والحالة الوبائية لفيروس كورونا في مصر يشير إلى ازدياد أعداد الإصابات، مشيرًة إلى أن الزيادة هي زيادة بسيطة، هو ما حذرت منه وزارة الصحة لأكثر من مرة بجانب الهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية بأن هناك احتمال كبير جدًا بمرور بعض الوقت وخاصة مع بدء فصل الشتاء أن يحدث زيادة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.



وأضافت "مها" في حوارها لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر 2" اليوم الاثنين، أن بعض الدول الأوروبية تسجل زيادة رهيبة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وهو ما دفع بعض الدول للإغلاق من جديد، موضحة أن بعض دول إقليم شرق المتوسط تسجل زيادات كبيرة في أعداد المصابين والوفيات، ولذلك فأن هناك توقع طبيعي بزيادة أعداد المصابين بكورونا في الفترة القادمة وارتفاع المنحنى الوبائي في مصر، حتى انتهاء فصل الشتاء.



وتابعت، أن تسجيل أعداد قليلة من الإصابات بفيروس كورونا، يعتمد في الأساس على الإجراءات المتبعة من وزارة الصحة والمواطنين، لأنها المتحكمة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، قائلة: "طول ما في ممارسات تتيح للفيروس الانتقال من إنسان لآخر فأنه نتوقع زيادة كبيرة جدًا في أعداد الإصابات بكورونا".

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وأردفت، المستشار الإقليمي لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أنه يجب ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار.