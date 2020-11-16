أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأحد، إن معدل البطالة تراجع إلى 7.3 بالمئة في الربع الثالث من العام، مقارنة مع 7.8 بالمئة قبل سنة.
عزا الجهاز الانخفاض إلى "عودة الأنشطة اليومية المعتادة لطبيعتها، وذلك بعد التخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية التي اتخذتها مصر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الربع السابق".
وكان معدل البطالة ارتفع إلى 9.6 بالمئة في ربع السنة من أبريل، إلى يونيو بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
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التعليقات على مع تراجع البطالة.. كم تبلغ قوة العمل "الرسمية" في مصر؟
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