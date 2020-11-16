

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 16-11-2020 أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 16-11-2020

تبابنت أسعار العملات العربية و الأجنبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 16-11-2020؛ مقابل الجنيه وذلك خلال تعاملاتها بالبنوك المصرية.



وهبط متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري بفارق قرش واحد، ليستقر عند 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.



وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 18.44 جنيه للشراء و 18.57 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 20.56 جنيه للشراء و 20.68 جنيه للبيع.بينما وصل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري إلي 17.07 جنيه للشراء و 17.19 جنيه للبيع.وبلغ سعر الـ100 ين الياباني نحو 14.89 جنيه للشراء و 15 جنيها للبيع.وصعد اليوان الصيني بفارق 3 قروش ليسجل 2.35 جنيه للشراء و 2.37 جنيه للبيع.وعلي صعيد العملات العربية مقارنة بالجنيه المصري، وصل سعر الريال السعودي إلي 4.15 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع مسجلا معدل هبوط بفارق 7 قروش علي الاقل.واستقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه عند 4.24 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.ووصل سعر الدينار الكويتي إلي 51 جنيها للشراء و 51.36 جنيه للبيع.