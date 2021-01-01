أكثر من مليون إصابة بكورونا في الأردن

أعلن المركز الوطني للسيطرة على الأوبئة والأمراض السارية في الأردن أن عدد إصابات كورونا في المملكة يتجاوز المليون إصابة.
وقال عضو لجنة المركز الوطني للسيطرة على الأوبئة والأمراض السارية، عزمي محافظة، الأحد، إن "إجمالي الإصابات في الأردن حاليا أكثر من مليون إصابة بالفيروس، أغلبها غير مكتشف".
وأكد في تصريحات لقناة "المملكة" أن عدد إصابات كورونا المسجلة يوميا في الأردن "لا تمثل العدد الحقيقي على أرض الواقع".
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