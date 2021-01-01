أكثر من مليون إصابة بكورونا في الأردن

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إصابات كورونا

أعلن المركز الوطني للسيطرة على الأوبئة والأمراض السارية في الأردن أن عدد إصابات كورونا في المملكة يتجاوز المليون إصابة.

وقال عضو لجنة المركز الوطني للسيطرة على الأوبئة والأمراض السارية، عزمي محافظة، الأحد، إن "إجمالي الإصابات في الأردن حاليا أكثر من مليون إصابة بالفيروس، أغلبها غير مكتشف".

وأكد في تصريحات لقناة "المملكة" أن عدد إصابات كورونا المسجلة يوميا في الأردن "لا تمثل العدد الحقيقي على أرض الواقع".

وأوضح محافظة، وهو أستاذ فيروسات، أن "كل إصابة مسجلة بالفيروس يقابلها من 10 إلى 30 إصابة غير مكتشفة".

وأضاف محافظة أن "الأردن في المستوى الرابع من المرحلة الرابعة للتفشي"، مشيرا إلى أنها أقصى مراحل انتشار الفيروس، حسبما صرح للقناة.

غير أن الأرقام المعلنة رسميا والصادرة عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية تشير إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد بلغت 143678 إصابة حتى يوم الأحد، فيما بلغ عدد الوفيات 1772 وفاة.

المصدر: قناة "المملكة" الاردنية

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