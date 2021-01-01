

ستيف جوبز والسر الذي احتفظ به للتكنولوجيا ستيف جوبز والسر الذي احتفظ به للتكنولوجيا

قد يشتري الملايين من المستخدمين الأجهزة كل يوم من التقدم التكنولوجي لستيف جوبز صاحب البصيرة الحاسوبية، لكنه احتفظ بسر مخفي جيدًا لسنوات عديدة.







لقد أبقى ستيف جوبز أطفاله بعيدًا تمامًا عن عجائب آبل التكنولوجية، تزعم العديد من الدراسات أن العلاقة مع التكنولوجيا منذ الطفولة هي علاقة بناءة لأنها تكشف عن عالم سحري للأطفال، الترفيه، التعلم، الإدراك السريع، كل مهارات الطفل تنمي وتزيد معدل الذكاء.

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يروج النقيض للألعاب التقليدية كسلاح للأطفال، يمكنهم اللعب معهم، وتنشيط كل حواسهم جنبًا إلى جنب مع الخيال والتنقل المبكر، أي من المنصبين تعتقد أنه تبناه ستيف جوبز معلم التكنولوجيا.يبدو أن المؤسس المشارك لشركة Apple، ستيف جوبز ، قد وضع قيودًا على منزله في كل مرة تهدد التكنولوجيا بالوصول إلى منزله.ذكرت مقالة سابقة في صحيفة نيويورك تايمز أنه كان قلقًا بشكل خاص بشأن تأثير التكنولوجيا على الأطفال، وهذا البيان يفاجئ كل معجبمخلص بإنجازاته غير المسبوقة.ربما أقنع ستيف جوبز عددًا لا يحصى من العملاء بتجربة منتجاته كل يوم، لكنه أبقى ابتكاراته التكنولوجية على مسافة آمنة من أطفاله، لقد منعهم من استخدام أجهزة iPad و iPhone، وكما وصف الصحفي نيك بيلتون في مقال في الصحيفة الأمريكية، فقد كشف من خلال مقابلة سابقة مع جوبز، أن أطفاله ليس لديهم اتصال بالتكنولوجيا.قال: "نحن نضع قيودًا على استخدام التكنولوجيا في المنزل"، تم تأكيد كلمات الصحفي من قبل كاتب سيرة "مبشر العصر الرقمي".سلط ستيف الضوء على أهمية تناول الأسرة بأكملها معًا، وأثناء تناول الغداء على طاولة المطبخ الكبيرة، تحدثوا عن الكتب والقضايا التاريخية وغير ذلك الكثير.المخاطر التي أشار إليها خبير تقني آخر، كريس أندرسون، بشأن الانخراط في التكنولوجيا هي محتوى ضار على الإنترنت مثل المواد الإباحية، والتنمر من قبل الأطفال الآخرين، وربما الأسوأ من ذلك كله، يتعلق بالإدمان، الناتج عن استخدام الأجهزة عند إجرائها بدرجة مفرطة، في الواقع الأطفال دون سن العاشرة هم أكثر عرضة للإدمان التكنولوجي.يسمح العديد من الآباء البارعين بالتكنولوجيا لأطفالهم باستخدام الهواتف الذكية وأجهزة iPad في عطلات نهاية الأسبوع بحد زمني يتراوح من 30 دقيقة إلى ساعتين.بين سن 10 و 14 عامًا، يُسمح لهم باستخدام أجهزة الكمبيوتر في الأعمال المدرسية ولكن فقط في الليل، لا يسمح العديد من الآباء باستخدام الوسائط الاجتماعية على الإطلاق عندما يكون أطفالهم صغارًا، باستثناء بعض الخدمات ، مثل SnapChat التي تحذف تلقائيًا الرسائل التي تم إرسالها بالفعل.جمع ستيف جوبز، كما ذكرنا، جميع أفراد الأسرة في المساء لمناقشة القضايا المتعلقة بالمجتمع والثقافة والعالم، لقد أمضى ساعات لا تحصى في الاختراعات التكنولوجية لكنه عرف كيفية فصل الاتصالات البشرية عن الحاجة الرقمية الناجمة عن الإدمان.ربما كان يعرف أكثر منا جميعًا، الذين يزعمون أن كل شيء يدور حول شاشة، لقد نشأ أطفال أعظم مبدع للإنجازات التكنولوجية في عصرنا بدون تقنية وهذا بالتأكيد يقول شيئًا!