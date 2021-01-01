أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة صباح اليوم الاثنين، فوزه في الانتخابات الرئاسية، ما دفع "تويتر" إلى الإشارة تحت التغريدة بأنها "مخالفة لما تقوله المصادر الرسمية".
وتتناقض تغريدة ترامب مع ما أعلنه أمس الأحد، حين قال إن منافسه في الانتخابات الرئاسية، الديموقراطي جو بايدن، "فاز بسبب تزوير الانتخابات".
وعاد في وقت لاحق من يوم أمس، ليوضح أن تصريحه ليس اعترافا بهزيمته في الانتخابات، فبايدن، حسب قوله، لم يفز إلا في نظر "الإعلام الكاذب".
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التعليقات على ترامب: لقد فزت في الانتخابات!
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