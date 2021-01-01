

عالم السيارات سيشهد المزيد من تكتلات الشركات عالم السيارات سيشهد المزيد من تكتلات الشركات

أعرب رئيس نيسان السابق عن رؤيته الخاصة لعالم السيارات ما بعد فايروس كورونا.



يقول كارلوس غصن أن العالم وشركات السيارت سيعيشون في تأرجح مستمر بسبب فايروس كورونا المستجد إلى حين العثور على لقاح فعّال، ما سيجعل تكتل الشركات وتعاونها أمراً أكثر شيوعاً. كما يعتقد غصن أن الشركات الأصغر حجماً ستكون محل اهتمام لاستحواذ الشركات الأكبر، وقال أن شركات مثل نيسان التي كان يديرها سابقاً قد لا تنجو، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة رينو الفرنسية التي كانت تعتبر من حلفاء نيسان.



في الواقع لم ينفرد غصن بهذا الرأي ولكنه يعيد طرحه في إطار جديد، سبق أن سمعنا العديد من المدراء التنفيذيين العالميين يقولون أن مستقبل سوق السيارات سيصبح مشابها لحال سوق الطائرات الذي تستحوذ على النسبة العظمى منه شركتان أو ثلاث فقط وتتشارك في النسبة الصغرى عشرات الشركات الأصغر.