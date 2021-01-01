قالت دار مزادات على الإنترنت إن حمامة سباق بلجيكية تبلغ من العمر عامين وتدعى "نيو كيم" سجلت رقما قياسيا عالميا باعتبارها الأغلى في العالم عندما بيعت، الأحد، في مزاد مقابل 1.6 مليون يورو أي ما يعادل نحو 1.9 مليون دولار.
وذكرت دار بيبا لتنظيم المزادات على الإنترنت أن الحمامة، التي تبلغ من العمر عامين، حطمت الرقم السابق المسجل باسم حمامة بلجيكية أخرى تدعى أرماندو كانت بيعت في مارس من العام الماضي مقابل 1.252 مليون يورو.
ويقول نيكولاس خيشلبريخت صاحب الدار إن الأمر يشكل مفاجأة لأن "نيو كيم" أنثى وأرماندو ذكر، وذكور الحمام عادة تباع بسعر أعلى، إذ يمكنها إنتاج المزيد من النسل.
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التعليقات على صيني يشتري أغلى حمامة في العالم بـ"سعر خرافي"
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