

تمنحك 160 ألف جنيه.. شروط وكيفية التقديم للسفر إلى ولاية أمريكية تمنحك 160 ألف جنيه.. شروط وكيفية التقديم للسفر إلى ولاية أمريكية

جذبت ولاية أركنساس الأمريكية، أنظار العالم، بعدما أطلق مجلس شمال غرب الولاية، مبادرة "الحياة تصلح هنا"، حيث يقدم منحة 10 آلاف دولار، أي ما يعادل 160 ألف جنيه مصري، لمن يرغب في الانتقال للعيش بتلك المنطقة.



وقرر المجلس استثمار مبلغ تتجاوز قيمته المليون دولار، على مدى الأشهر الستة المقبلة، لاستقطاب سكان جدد من أصحاب المواهب الكبيرة، والتي أصبحت في المتناول بسبب الدعم الخيري من مؤسسة عائلة والتون، بتوصية من الأخوين ستيوارت وتوم والتون، بحسب موقع "talkbusiness".



وفي إطار سياسة الترويج للمنطقة، قال المجلس، إن شمال غربي أركانساس تعتبر من أفضل المناطق من ناحية التكلفة المعيشية، والطبيعة الخلابة، والثقافة والفنون، والمطبخ، على مستوى البلاد، مؤكداً أن دخل الفرد في المنطقة يزيد بنسبة 14% عن متوسط الدخل الوطني في الولايات المتحدة.

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وأوضح رئيس المجلس في بيانه، أن السكان القادمين للولاية، سيحصلون على المبلغ المالي، بالإضافة إلى دراجة هوائية لمن سيعيش بالولاية، مؤكداً أن المبلغ الذي سيقدمه لمن يقرر الانتقال سيساعد في كل ما يحتاجه الشخص لبدء حياة جديدة.. نرصد لكم شروط وطريقة الانتقال إلى الولاية، بحسب موقع "findingnwa".الشروط المطلوبة في السكان للإقامة بالولاية- ألا يقل عمر المرشح للسكن بالولاية عن 24 عاماً.- أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن عامين.- لديه وظيفة عمل عن بعد بدوام كامل، أو يكون لديك عمل آخر خاص خارج الولاية.- يكون من المقيمين خارج الولاية.- يمكنه الانتقال إلى الولاية في خلال 6 أشهر من القبول.طريقة التقدم بطلب للسفر إلى الولاية- الدخول على موقع "findingnwa".- اختيار قسم "TALENT INCENTIVE".- تم النزول للأسفل والضغط على Apply Now.- سيطلب منك إدخال بعض بياناتك الأساسية من الأسم والرقم ومحل الإقامة، بعد الانتهاء منها اضغط على "submit"، ثم سيتم التواصل معك.