علماء فنلنديون يعتزمون إنتاج طعام من الهواء والكهرباء والماء

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علماء فنلنديون يعتزمون إنتاج طعام من الهواء والكهرباء والماء

أعلن علماء فنلنديون، أنه من الممكن إنتاج الطعام من الهواء والماء والكهرباء، حيث سيتم ذلك في مختبرات خاصة، ويعتزم العلماء إنتاج بروتين صناعي، بحيث سيكون شديد التركيز ويمكن أن يكفي كيغراما منه لإطعام ما يصل إلى 10 أشخاص.

ووفقا للعلماء، فإن البروتين، وخلال فترة 10 سنوات، سينافس فول الصويا من حيث السعر، مشيرين إلى أنه يتكون من بكتيريا التربة التي تتغذى على الهيدروجين، والذي بدوره يتم فصله عن الماء باستخدام الكهرباء، وفق موقع "ToDay News Ufa".

وفي الوقت نفسه، أكد العلماء أن عملية الإنتاج ستكون صديقة للبيئة، حيث ستكون انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من العملية في الغلاف الجوي منخفضة للغاية. ويتضمن المنتج 50% بروتين و25% كربوهيدرات و10% دهون، ومن المخطط إنتاج الدفعة الأولى منه بحلول عام 2020.





المصدر: اخبار اليوم

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