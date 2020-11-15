

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم .. «البرتقال»بـ ٢.٥٠ جنيه أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم .. «البرتقال»بـ ٢.٥٠ جنيه

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم الأثنين حالة من الثبات في الأسعار .



تنشر «بوابة أخبار اليوم» يتراوح سعر عنب بناتي أصفر ما بين 4 و7 جنيهات، وعنب أحمر بين 3 و4 جنيهات، أما عنب كرمسن بـ11 جنيهًا، والشمام ما بين 4 و6 جنيهات للكيلو، والبرتقال بلدي 5 و8جنيهًا والبرتقال ابو سرة 2.5 و4 جنيهًا والبرتقال السكري ٥و١٠ جنيهًا وتين برشومي ما بين 6 و9 جنيهات للكيلو ويوسفي ب ٣.٥٠ إلى ٦.٥٠جنيه للكليو.



ووصل سعر التفاح المصري بين 10 إلى 16 جنيهًا، والتفاح الإيطالي ما بين 17 و23 جنيهًا، والكانتلوب بين 5 و6 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلوجرامات بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيهًا.

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وينصح بتناول الفاكهة على معدة فارغة لاحتوائها على كميات سكر طبيعية، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم والامتصاص عند تناولها مباشرة بعد الطعام إذ تحتوي الفواكه على فيتامينات وعناصر مهمة مثل الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام وعدم الإصابة بهشاشة العظام والعديد من الفوائد و غيرها حيث لا يستطيع أي إنسان الاستغناء عن النبات والفواكه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.والفواكه تحتوي على ألياف تسهل عمل الأمعاء والإخراج و كما توجد في الفواكه مواد تساعد على المحافظة على الشباب وتخفيف متاعب الكهولة والفواكه تساعد على معادلة السموم وإبطال عملها الضار للجسم.للفواكه فوائد كثيرة ترغمنا على الاستمرار عليها وتناولها: للفواكه فوائد جمة تعود على الإنسان عند المواظبة على تناولها، وذلك لما تحتويه من عناصر وفيتامينات ضرورية لجسمه، من أجل القيام بالوظائف المختلفة التي يقوم بها الجسم على أكمل وجه، كإمداده بالطاقة اللازمة للقيام بالعديد من الأنشطة اليومية، وتقيه من التعرض للإصابة بالعديد من الأمراض سواء المزمنة والخطيرة أو الأمراض البسيطة وغير المستعصية، ويكون لها دور كبير في تجديد الخلايا التالفة، بالإضافة إلى الفوائد العديدة للبشرة والشعر.وتوجد فوائد جمة في الفواكه والخضار لا تعد ولا تحصى إذ أنها غنية بالفيتامينات المتعددة وأيضا تحتوي على المعادن والحديد فهي مهمة في جمال ونضارة البشرة.