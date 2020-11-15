

الذهب يبلغ ذروة أسبوع مع انحسار الدولار وتفاقم كورونا الذهب يبلغ ذروة أسبوع مع انحسار الدولار وتفاقم كورونا

لامس الذهب أعلى مستوياته في أسبوع اليوم الاثنين في ظل تراجع الدولار، بينما غذى تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بواعث القلق حيال تداعيات الجائحة على التعافى الاقتصادي، مما دعم الآمال في مزيد من التحفيز النقدي.



وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1892.15 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل ذروته منذ التاسع من نوفمبر عند 1898.81 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1892.20 دولار.

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بلغ مؤشر الدولار أقل مستوى له في أسبوع، مما يقلل تكلفة المعدن على حملة العملات الأخرى.تخطت إصابات فيروس كورونا مستوى الأحد عشر مليونا في الولايات المتحدة أمس الأحد، في حين دعا كبار مستشاري الرئيس المنتخب جو بايدن إلى تحرك عاجل لمعالجة الأزمة.وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجيي السوق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية، "مازالت هناك مشاكل كامنة في هياكل الاقتصادات، لاسيما خلق الوظائف الذي يُعد أكبر مشكلة."سيتعين على البنوك المركزية مواصلة ضخ السيولة في الأسواق لسد هذه الفجوة من الآن وحتى التوصل إلى لقاح."وارتفعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 24.91 دولار للأوقية. وزاد البلاتين واحدا بالمئة ليسجل 897.52 دولار، في حين تقدم البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2350.20 دولار للأوقية.