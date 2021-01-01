وزير التعليم يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بخصوص الامتحانات

زف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة.
وقال شوقي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك منذ قليل : "يستطيع طلاب المرحلة الثانوية أن يدخلوا الامتحانات الأوبن بوك بكتاب الوزارة القديم من نسخة سابقة أو مطبوعا من ال pdf الموجود على موقع الوزارة".
وتابع قائلا :" "القصة والأسئلة المقالية" موجودة كما هي بدون تغيير في جميع السنوات "ما عدا الثانوية العامة" حيث ينبغي دراسة القصة ولكن لن يتضمن الامتحان النهائي في الصف الثالث الثانوي (فقط) أسئلة تقتضي الكتابة بالقلم".
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