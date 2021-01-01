يعد الكريم كراميل من الحلويات التي لها شعبية كبيرة، ويفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن إضافة العديد من النكهات، وتقديم الوصفة بالعديد من الأشكال المختلفة.
و نقدم لكِ طريقة عمل كريم كراميل بالبسكويت على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي
مقادير كريم كراميل بالبسكويت
1 و نصف لتر لبن
2 باكو كريم كراميل
3 باكو كبير بسكوت سادة
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طريقة عمل كريم كراميل بالبسكويت
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق