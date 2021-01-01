سر ظهور سفن حربية مصرية على السواحل التركية.. تعرف على السبب (فيديو)



سفن حربية مصرية سفن حربية مصرية

فيما تستعد القوات المصرية للمشاركة في مناورات مشتركة مع الجانب الروسى، تحركت عدة قطع بحرية مصرية متجهة إلى البحر الأسود مرورا بمضيق الدردنيل، على السواحل التركية، ثم مضيق البسفور، وصولا للبحر الأسود الذى تجرى فيه المناورات المشتركة بين مصر وروسيا.



ومن المتوقع أن تعلن القوات المسلحة المصرية رسميا عن تفاصيل المناورات المشتركة مع الجانب الروسى، وذلك في اطار خطة التدريبات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة بأفرعها الرئيسية على مختلف الجهات.





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ويعتبر التدريب المتوقع هو الأول من نوعه خارج البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك في إطار خطة التطوير والتحديث لخطط التدريب المشتركة التي تقوم بها مصر، في اطار دورها الاقليمى، وتماشيا مع كافة التطورات بالمنطقة.هذا وتعد تلك التدريبات أحد الوسائل الهامة في صقل خبرات المشتركين من الجانبين في المناورات والتدريبات، وتأتى في إطار خطط القوات المسلحة لدعم وتطوير آليات العمل والتدريبات النظرية والعملية وإكساب الأفراد جانبا كبيرا من المعرفة المتبادلة.https://streamable.com/kg7jft