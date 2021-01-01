فيما تستعد القوات المصرية للمشاركة في مناورات مشتركة مع الجانب الروسى، تحركت عدة قطع بحرية مصرية متجهة إلى البحر الأسود مرورا بمضيق الدردنيل، على السواحل التركية، ثم مضيق البسفور، وصولا للبحر الأسود الذى تجرى فيه المناورات المشتركة بين مصر وروسيا.
ومن المتوقع أن تعلن القوات المسلحة المصرية رسميا عن تفاصيل المناورات المشتركة مع الجانب الروسى، وذلك في اطار خطة التدريبات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة بأفرعها الرئيسية على مختلف الجهات.
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التعليقات على سر ظهور سفن حربية مصرية على السواحل التركية.. تعرف على السبب (فيديو)
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