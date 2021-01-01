الأولى لم تنته.. عوض تاج الدين يفجر مفاجأة بشأن موجة كورونا الثانية.. فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › الأولى لم تنته.. عوض تاج الدين يفجر مفاجأة بشأن موجة كورونا الثانية.. فيديو

صورة الخبر: الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لا يمكن القول بأننا دخلنا الموجة الثانية من فيروس كورونا لإن الموجة الأولى من الفيروس لم تنتهي بعد.

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي، إن هذه المرحلة يوجد بها زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا وهذه الزيادة متوقعة والحالات معظمها بسيطة ومتوسطة ويتم علاجها ولم تحدث زيادة جادة حتى تقول أننا في الموجة الثانية .

وأوضح تاج الدين ، أن الحالات البسيطة تمثل 81%من الحالات والنسب لم تتغير كثيرا لافتا إلى أن ارتفاع الحالات مرتبط بكيفية التعامل معها عن طريق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية عن طريق استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي .

وتابع: إن التعامل مع حالات كورونا أصبح سهلا ولا يوجد هلع في مواجهة الفيروس والإجراءات الاحترازية نتابعها باستمرار لأننا نتعامل مع الفيروسات الصدرية .

واستكمل: أن الوسائل والتعليمات الوقائية هي الوسائل الوحيدة للحماية من الفيروس ويجب على المواطنين اتباعها.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأولى لم تنته.. عوض تاج الدين يفجر مفاجأة بشأن موجة كورونا الثانية.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80914

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager