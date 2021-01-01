لمرضى السكر .. دراسة تنصح بتناول هذا الطعام يوميا



مرضى السكر مرضى السكر

يمكن أن يؤدي مرض السكري من النوع 2 إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا تُرك دون علاج، لذا فإن القيام بما في وسعك للسيطرة عليه والوقاية منه أمر بالغ الأهمية.



ينصح الأطباء بتناول مجموعة من الأطعمة، بما في ذلك الفاكهة والخضروات وبعض الأطعمة النشوية مثل المكرونة، لتقليل السكر والدهون والملح، وتناول الإفطار والغداء والعشاء كل يوم.



عندما يتعلق الأمر بالوجبة الأولى في اليوم، الإفطار، فالخيار الأمثل هو البيض.

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وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يستهلكون بيضة واحدة أو أكثر يوميًا (ما يعادل 50 جرامًا) يزيدون من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 60٪.الدراسة التي أجرتها جامعة جنوب أستراليا، والتي أجريت بالشراكة مع جامعة الصين الطبية وجامعة قطر، هي أول دراسة يتم الوصول إليها من أجل استهلاك البيض في عدد كبير صغير من البالغين الصينيين.تجاوز معدل انتشار مرض السكري في الصين الآن 11 في المائة - أعلى من المتوسط ​​العالمي البالغ 8.5%.قال عالم الأوبئة وخبير الصحة العامة، الدكتور مينج لي من UniSA، إن انتشار مرض السكري يمثل مصدر قلق متزايد، خاصة في الصين حيث تؤثر التغييرات في النظام الغذائي الصيني التقليدي على الصحة.قال الدكتور لي: "النظام الغذائي هو عامل معروف وقابل للتعديل يساهم في ظهور مرض السكري من النوع الثاني، لذا فإن فهم مجموعة العوامل الغذائية التي قد تؤثر على الانتشار المتزايد للمرض أمر مهم".