هل الأطفال يصابون بالتهاب المفاصل؟

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التهاب المفاصل

يعتقد البعض أن الأطفال لا يصابون بالتهاب المفاصل، لأنه غالبًا ما يرتبط التهاب المفاصل بكبار السن ، ولكنه في الحقيقة يصيب الأطفال.

ووفقا لما ذكره موقع "nhs " تعرف معظم أنواع التهاب المفاصل التى تصيب الانسان في مرحلة الطفولة باسم التهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب (JIA).
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يسبب التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب ألمًا والتهابًا في مفصل واحد أو أكثر لمدة 6 أسابيع على الأقل.

على الرغم من أن السبب الدقيق لالتهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب ، إلا أن الأعراض غالبًا ما تتحسن مع تقدم الطفل في السن ، مما يعني أنه يمكن أن يعيش حياة طبيعية.

ومن بين الأنواع الرئيسية لالتهاب مفاصل الأطفال (JIA) هو المجهول السبب وهو النوع الأكثر شيوعًا من التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب. ويؤثر على ما يصل إلى 4 مفاصل في الجسم ، وغالبًا ما يصيب الركبتين والكاحلين والمعصمين.

غالبًا ما يختفي التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب قليلًا دون التسبب في تلف المفاصل يدوم لمدى طويل .

ولكن هناك خطرا من أن الأطفال المصابين بهذه الحالة قد يصابون بمشاكل في العين ، لذلك يوصى بإجراء فحوصات منتظمة للعين مع أخصائي العناية بالعيون يسمى طبيب العيون.

المصدر: موقع "nhs "

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