هل الأطفال يصابون بالتهاب المفاصل؟

يعتقد البعض أن الأطفال لا يصابون بالتهاب المفاصل، لأنه غالبًا ما يرتبط التهاب المفاصل بكبار السن ، ولكنه في الحقيقة يصيب الأطفال.
ووفقا لما ذكره موقع "nhs " تعرف معظم أنواع التهاب المفاصل التى تصيب الانسان في مرحلة الطفولة باسم التهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب (JIA).
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يسبب التهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب ألمًا والتهابًا في مفصل واحد أو أكثر لمدة 6 أسابيع على الأقل.
على الرغم من أن السبب الدقيق لالتهاب مفاصل الأطفال مجهول السبب ، إلا أن الأعراض غالبًا ما تتحسن مع تقدم الطفل في السن ، مما يعني أنه يمكن أن يعيش حياة طبيعية.
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