بدون بتر.. علاج غرغرينا القدم



علاج غرغرينا القدم علاج غرغرينا القدم

قال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إن غرغرينا القدم السكري إحدى مضاعفات الإصابة بالقدم السكري نتيجة تأثير مرض السكر على الأعصاب المحيطة، حيث يؤدي ارتفاع معدل السكر في الدم إلى تلف الأعصاب المحيطة وفقدان الإحساس بالقدمين مما يجعلها عرضة للإصابة بالجروح والتقرحات التي يصعب شفاؤها.



وأضاف وليد الدالى أن الغرغرينا هي موت أنسجة الجسم نتيجة نقص وصول الدم إليها أو بسبب الإصابة بعدوى بكتيرية وغالبا ماتصيب الأطراف كأصابع اليدين والقدمين، كما يمكن أن تصيب العضلات والأعضاء الداخلية.



وتابع وليد الدالى أن الدم يعمل على نقل الأكل والأكسجين إلى ألياف الجسد، إضافة إلى تغذية الجهاز المناعي ونقل الأجسام المضادة لمقاومة العدوى، وتبدأ الخلايا في الوفاة نتيجة خسارة ألياف الجسم للغذاء والأكسجين مثلما أنها تكون عرضة للإصابة بالعدوى البكتيرية نتيجة عدم وجود مقاومة من الجسد فتنتشر العدوى وتؤدي إلى الإصابة بالغرغرينا.

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وأكد وليد الدالى أن هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بغرغرينا القدم السكري منها الإصابة بمرض السكري والأمراض التي تصيب الأوعية الدموية والأمراض التي تصيب الجهاز المناعي الدواء الكيميائي لمرضى السرطان والتدخين والبدانة الباهظة.وأشار الدالى إلى أن هناك أنواع غرغرينا القدم السكري مثل الغرغرينا الجافة والغرغرينا الرطبة والغرغرينا الغازية، ويتم علاج غرغرينا القدم السكري بعد تشخيص الحالة من قبل الطبيب المعالج وتحديد درجة الإصابة ويتم علاج الغرغرينا بدون بتر من خلال إجراء جراحة لإزالة الأنسجة الميتة لمنع انتشار الغرغرينا في الجسم، وترميم الجلد وإعادة بناء الأنسجة من خلال استخدام جلد سليم من جزء آخر في جسم المريض.