قال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إن غرغرينا القدم السكري إحدى مضاعفات الإصابة بالقدم السكري نتيجة تأثير مرض السكر على الأعصاب المحيطة، حيث يؤدي ارتفاع معدل السكر في الدم إلى تلف الأعصاب المحيطة وفقدان الإحساس بالقدمين مما يجعلها عرضة للإصابة بالجروح والتقرحات التي يصعب شفاؤها.
وأضاف وليد الدالى أن الغرغرينا هي موت أنسجة الجسم نتيجة نقص وصول الدم إليها أو بسبب الإصابة بعدوى بكتيرية وغالبا ماتصيب الأطراف كأصابع اليدين والقدمين، كما يمكن أن تصيب العضلات والأعضاء الداخلية.
وتابع وليد الدالى أن الدم يعمل على نقل الأكل والأكسجين إلى ألياف الجسد، إضافة إلى تغذية الجهاز المناعي ونقل الأجسام المضادة لمقاومة العدوى، وتبدأ الخلايا في الوفاة نتيجة خسارة ألياف الجسم للغذاء والأكسجين مثلما أنها تكون عرضة للإصابة بالعدوى البكتيرية نتيجة عدم وجود مقاومة من الجسد فتنتشر العدوى وتؤدي إلى الإصابة بالغرغرينا.
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التعليقات على بدون بتر.. علاج غرغرينا القدم
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